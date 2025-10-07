ХАМАС настаивает на перемирии до выдачи заложников

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй день переговоров о прекращении огня в секторе Газа завершился в египетском Шарм-эш-Шейхе. По его итогам палестинское движение ХАМАС настаивает на наступлении перемирия до начала обмена израильских заложников на палестинских заключенных, утверждает египетский телеканал Al-Ghad.

По данным его источников, консультации при участии посредников продолжались около 5 часов.