ХАМАС настаивает на перемирии до выдачи заложников
19:00 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй день переговоров о прекращении огня в секторе Газа завершился в египетском Шарм-эш-Шейхе. По его итогам палестинское движение ХАМАС настаивает на наступлении перемирия до начала обмена израильских заложников на палестинских заключенных, утверждает египетский телеканал Al-Ghad.
По данным его источников, консультации при участии посредников продолжались около 5 часов.
НОВОСТИ
- 18:55 07.10.2025
- Туск заявил, в интересах Польши «не обвинять или выдавать» подозреваемого в подрыве «Северного потока 2»
- 17:40 07.10.2025
- Европейцы блефуют, говоря о якобы готовности отправить войска на Украину — Foreign Affairs
- 17:12 07.10.2025
- Запад использует экологическую повестку для сдерживания РФ в Арктике — Патрушев
- 17:00 07.10.2025
- Водитель и три пешехода погибли в результате ДТП в Удмуртии
- 16:32 07.10.2025
- Совет улемов ДУМ РФ разъяснил вопрос перевозки свинины и алкоголя курьерам-мусульманам
- 16:12 07.10.2025
- Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой
- 16:00 07.10.2025
- Мелитополь в Запорожской области обесточен
- 15:32 07.10.2025
- Медведев сыронизировал над вопросом Трампа, что Киев сделает с «Томагавками»
- 15:12 07.10.2025
- Запад развязал новую холодную войну против России, это манипуляции — дочь Луиса Корвалана
- 15:00 07.10.2025
- ЕС является заложником оголтелой политики Прибалтики и Польши — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать