Туск заявил, в интересах Польши «не обвинять или выдавать» подозреваемого в подрыве «Северного потока 2»

18:55 07.10.2025 Источник: Интерфакс

Экстрадиция подозреваемого в подрыве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) в другую страну не отвечает интересам Польши, заявил во вторник премьер-министр Дональд Туск.

"В интересах Польши и в интересах простого чувства порядочности и справедливости, безусловно, не обвинять или выдавать этого гражданина другой стране", - сказал Туск на пресс-конференции в Варшаве, его цитируют польские СМИ.

Владимир З., гражданин Украины 30 сентября был арестован в Польше по подозрению во взрыве газопровода "Северный поток-2". Он разыскивался по Европейскому ордеру на арест, выданному немецкой разведкой. В настоящее время мужчина находится в Варшавском следственном изоляторе. В понедельник Варшавский окружной суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 9 ноября. Суд также примет решение о его возможной экстрадиции в Германию.

