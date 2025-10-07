0
НОВОСТИ

Авиасообщение в США может быть замедлено или приостановлено из-за шатдауна - министр

20:50 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты будут вынуждены сокращать авиационное сообщение в стране из-за приостановки деятельности правительства, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства. Об этом заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи.

«Я хочу, чтобы люди, когда они путешествуют, безопасно добирались до того места, куда они отправились. Так что если у нас нет [достаточного числа] диспетчеров, нам придется позаботиться о безопасности воздушного пространства. Мы замедлим или остановим [воздушное] сообщение», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Даффи в настоящее время США не хватает порядка 2 тыс. авиадиспетчеров.

