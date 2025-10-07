0
НОВОСТИ

Путин после визита в Петербург провел оперативное совещание с членами Совбеза

21:20 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин, вернувшись из Санкт-Петербурга в Москву, провел оперативное совещание с членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин провел совещание, во время которого заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сегодня, в свой день рождения, президент работает в родном Санкт-Петербурге.

«В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник генерального штаба [Валерий] Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах», — сообщил Песков.

