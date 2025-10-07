Путин после визита в Петербург провел оперативное совещание с членами Совбеза
21:20 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин, вернувшись из Санкт-Петербурга в Москву, провел оперативное совещание с членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.
Ранее Владимир Путин провел совещание, во время которого заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сегодня, в свой день рождения, президент работает в родном Санкт-Петербурге.
«В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник генерального штаба [Валерий] Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах», — сообщил Песков.
НОВОСТИ
- 20:50 07.10.2025
- Авиасообщение в США может быть замедлено или приостановлено из-за шатдауна - министр
- 19:00 07.10.2025
- ХАМАС настаивает на перемирии до выдачи заложников
- 18:55 07.10.2025
- Туск заявил, в интересах Польши «не обвинять или выдавать» подозреваемого в подрыве «Северного потока 2»
- 17:40 07.10.2025
- Европейцы блефуют, говоря о якобы готовности отправить войска на Украину — Foreign Affairs
- 17:12 07.10.2025
- Запад использует экологическую повестку для сдерживания РФ в Арктике — Патрушев
- 17:00 07.10.2025
- Водитель и три пешехода погибли в результате ДТП в Удмуртии
- 16:32 07.10.2025
- Совет улемов ДУМ РФ разъяснил вопрос перевозки свинины и алкоголя курьерам-мусульманам
- 16:12 07.10.2025
- Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой
- 16:00 07.10.2025
- Мелитополь в Запорожской области обесточен
- 15:32 07.10.2025
- Медведев сыронизировал над вопросом Трампа, что Киев сделает с «Томагавками»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать