Обладатель Научной премии Сбера объяснил значение работы нобелевских лауреатов по физиологии и медицине

22:34 07.10.2025

Выявление регуляторных Т-лимфоцитов (T-reg) в ближайшие десятилетия откроет новые возможности в лечении тяжёлых заболеваний. Работа лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года не только представляет фундаментальный интерес для понимания основ функционирования иммунной системы, но и имеет важное прикладное значение. Об этом в комментарии «НГ» изданию рассказал академик РАН, доктор биологических наук, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России, лауреат Научной премии Сбера в номинации «Науки о жизни» Сергей Лукьянов.

«Ранее мы знали о той части иммунной системы, которая атакует инфицированные или мутантные клетки. Эффекторное звено организует воспалительный процесс и защиту организма. Однако воспаление может быть опасным: выйдя из-под контроля, оно способно разрушить сам организм. Оказалось, что существует отдельная популяция клеток — регуляторные Т-лимфоциты, которые при превышении воспалительными сигналами определённых границ подают команду на остановку или ограничение воспалительной реакции», — пояснил Лукьянов.

Учёный отметил, что T-reg также участвуют в развитии ряда заболеваний. Например, онкологические опухоли мобилизуют эти клетки для своей защиты, нейтрализуя атаку иммунной системы.

«Именно это знание легло в основу новейших препаратов — так называемых чекпоинт-ингибиторов, которые переключают иммунную систему и позволяют ей справляться с опухолью без химиотерапии, исключительно путём воздействия на иммунитет. В перспективе это открывает большие надежды на использование Т-регуляторных клеток для блокировки патологических воспалительных процессов при аутоиммунных заболеваниях», — добавил он.

Подобные разработки ведутся уже сегодня. Регуляторные Т-лимфоциты используют для остановки воспаления, вооружая их специфическими рецепторами и направляя в поражённые зоны.

«У таких прорывных работ всегда есть прикладное значение, которое раскрывается постепенно. Мы уже видим, что оно велико, но истинный масштаб будет оценён со временем. Думаю, он превзойдёт наши сегодняшние ожидания. Это знание станет одним из ключевых для развития методов лечения в онкологии и при аутоиммунных заболеваниях. Поэтому очень важно, что такие исследования поддерживаются на столь высоком уровне», — заключил Лукьянов.

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года стали американские учёные Мэри Брунков и Фред Рамсделл, а также японский учёный Симон Сакагучи, объявил в понедельник Нобелевский комитет. Премия присуждена за открытия в области периферической иммунной толерантности, которая предотвращает повреждение организма собственной иммунной системой.

