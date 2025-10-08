В Иркутской области состоялись соревнования нефтяников по спортивному туризму

22:56

На берегу озера Байкал прошли соревнования по спортивному туризму, в которых участвовали 108 сотрудников «Роснефти», представлявших 18 команд дочерних обществ из различных регионов России. Туристический слет проводился на базе отдыха «Утулик» - социальном объекте Ангарской нефтехимической компании, входящей в нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс «Роснефти». Участники состязались в трех дисциплинах: кросс-спринт по спортивному ориентированию, пешеходной дистанции и контрольно-туристическому маршруту.

Спортсменам-нефтяникам нужно было пройти полосу препятствий и выполнить задания на каждом этапе профессиональной туристической трассы, проложенной на берегу Байкала. Участники продемонстрировали мастерство в рафтинге, преодолении навесной переправы, кочек и качающегося бревна, подъемах и спусках по склону. Чтобы успешно пройти маршрут, нужны были навыки ориентирования на местности, вязания веревочных узлов, оказания первой медицинской помощи. Высокий уровень организации соревнований обеспечила Ангарская нефтехимическая компания, которая предоставила спортсменам необходимый инвентарь.

За правильностью прохождения всех этапов состязаний следили профессиональные судьи, которые фиксировали лучшее время команд. Победителем состязаний стала команда «Удмуртнефти», на втором месте - команда Научного института «Роснефти» в Томске, на третьем – команда «РН-Ванкор». Участников слета ждала культурная программа – они увидели достопримечательности города Байкальска, а также побывали на экскурсии по Байкалу.

Одним из приоритетов «Роснефти» является развитие спортивного движения среди ее работников. Корпоративная программа «Энергия жизни» объединила более 128 тыс. сотрудников компании. Более 92 тыс. нефтяников участвуют в соревнованиях по разным видам спорта, среди которых общекорпоративные состязаниях, турниры регионального и федерального уровня.