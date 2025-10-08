0
НОВОСТИ

Тунберг заявила, что ее и других активистов флотилии «Сумуд» пытали в израильской тюрьме

09:20 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правозащитница из Швеции Грета Тунберг на пресс-конференции в Стокгольме заявила, что ее вместе с другими активистами флотилии «Сумуд» (в переводе с арабского языка — «стойкость», «сопротивление») подвергали пыткам в тюрьме в Израиле. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, Тунберг отказалась вдаваться в подробности пыток. Она только добавила, что в период заключения в тюрьме ей не давали чистую воду, а остальным задержанным активистам не предоставляли жизненно важных лекарств.

4 октября газета The Guardian со ссылкой на переписку Тунберг со шведским чиновником утверждала, что правозащитница заявила, что израильские власти содержат ее в камере с клопами и дают ей недостаточное количество воды и еды.

