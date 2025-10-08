Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером по версии Bloomberg

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние португальского футболиста Криштиану Роналду оценивается в $1,4 млрд. Португалец стал первым футболистом в статусе долларового миллиардера, пишет агентство Bloomberg.

Агентство впервые провело оценку состояния португальского нападающего и по ее итогам внесло его в свой «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Отмечается, что, хотя Роналду долгое время зарабатывал примерно на одном уровне со своим главным конкурентом, аргентинцем Лионелем Месси, с 2023 года ситуация резко изменилась.

В тот год Роналду отправился за рекордный контракт в $200 млн в саудовский «Аль-Наср», в июне контракт был продлен, теперь он оценивается более чем в $400 млн. Месси с 2023 года играет за американский «Интер Майами» за более скромную зарплату, но ожидается, что по завершении карьеры он получит долю в клубе. По данным агентства, это дает аргентинцу шанс сравняться с португальцем по уровню благосостояния.