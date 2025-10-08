Сингапур позволит Австралии размещать войска на своих базах — премьер
14:12 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австралия сможет увеличить свое военное присутствие в Юго-Восточной Азии за счет размещения войск на базах Сингапура. Об этом заявил премьер-министр республики Лоуренс Вон на совместной пресс-конференции с главой австралийского правительства Энтони Альбанезе в Канберре.
«Мы уже тесно сотрудничаем [с Австралией] в области обороны, но мы начнем сотрудничать еще больше и предоставим <…> расширенный доступ к воздушным и морским базам Сингапура. Это позволит Австралии разместить больше своих сил в нашей части мира. <…> Это означает, что Австралии будет легче участвовать в делах Азии», — сказал Вон. Его слова приводит пресс-служба австралийского премьера.
Глава сингапурского правительства подчеркнул, что его страна воспринимает Австралию как «державу с постоянным влиянием в регионе», ее присутствие «способствует стабильности и безопасности всех азиатских стран».
