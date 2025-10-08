Макрон «заигрался», но такие не уходят в отставку, считает Степашин
14:00 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон столкнулся с глубоким кризисом и «заигрался», но такой, как он, никогда не подаст в отставку. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
«Вы видели Макрона? Вы жену его видели? Такие в отставку не уходят», — сказал Степашин.
Экс-премьер России уверен, что проблемы с правительством во Франции связаны «с глубочайшим экономическим кризисом». «Макрон заигрался. Сейчас он хочет парламент отстранить. Это самый глубокий кризис после кризиса генерала де Голля (Шарль де Голль, президент Франции в 1959–1969 гг. — прим. ТАСС). Но генерал де Голль ушел в отставку», — добавил Степашин.
