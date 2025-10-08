0
0
173
НОВОСТИ

Макрон «заигрался», но такие не уходят в отставку, считает Степашин

14:00 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон столкнулся с глубоким кризисом и «заигрался», но такой, как он, никогда не подаст в отставку. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Вы видели Макрона? Вы жену его видели? Такие в отставку не уходят», — сказал Степашин.

Экс-премьер России уверен, что проблемы с правительством во Франции связаны «с глубочайшим экономическим кризисом». «Макрон заигрался. Сейчас он хочет парламент отстранить. Это самый глубокий кризис после кризиса генерала де Голля (Шарль де Голль, президент Франции в 1959–1969 гг. — прим. ТАСС). Но генерал де Голль ушел в отставку», — добавил Степашин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 08.10.2025
Агропром России вырос за десять лет более чем на 50% — Мишустин
0
44
15:00 08.10.2025
На Украине отменили выборы в органы местной власти из-за военного положения
0
81
14:32 08.10.2025
Госдума денонсировала соглашение между РФ и США по утилизации плутония
0
151
14:12 08.10.2025
Сингапур позволит Австралии размещать войска на своих базах — премьер
0
166
13:32 08.10.2025
Если Молдавия считает РФ врагом, обращение будет соответствующим — Картаполов
0
257
13:20 08.10.2025
ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
0
238
13:05 08.10.2025
Нобелевская премия по химии присуждена за разработку металлоорганических каркасов
0
254
13:00 08.10.2025
Россия названа главной угрозой безопасности в военной стратегии Молдавии
0
242
12:32 08.10.2025
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером по версии Bloomberg
0
273
12:20 08.10.2025
Молдавия увеличит численность армии на 30%
0
299

Возврат к списку