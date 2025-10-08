0
НОВОСТИ

На Украине отменили выборы в органы местной власти из-за военного положения

15:00 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада проголосовала за постановление о непрерывной работе действующих местных советов и их глав до проведения выборов уже после отмены режима военного положения в стране. Это следует из официальной трансляции заседания украинского парламента.

За решение проголосовали 308 депутатов при 226 минимально необходимых. Как подчеркнул украинский депутат Ярослав Железняк, решение Рады предполагает, что выборов в органы местного самоуправления на Украине в 2025 году не будет. В случае непринятия постановления очередные местные выборы должны были бы состояться в последнее воскресенье октября.

