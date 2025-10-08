Агропром России вырос за десять лет более чем на 50% — Мишустин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост в отечественном сельском хозяйстве составил за последнее десятилетие более 50%. Такие цифры привел председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки «Золотая осень».

«За десять лет агропром в России вырос свыше чем на 50%. Он стал более высокотехнологичным и конкурентоспособным», — рассказал премьер.