Немецкие военные «никогда не будут умирать за Украину» — лидер АдГ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выразила уверенность, что немецкие военнослужащие никогда не будут умирать за Украину.

«Наши дети, наши сыновья, наши солдаты никогда не будут умирать за Украину», — написала она на своей странице в соцсети X. «Мы имеем обязательство оборонять [нашу] страну, но [не участвовать] в этой военной истерии на Украине», — отметила Вайдель.