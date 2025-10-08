Немецкие военные «никогда не будут умирать за Украину» — лидер АдГ
15:32 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выразила уверенность, что немецкие военнослужащие никогда не будут умирать за Украину.
«Наши дети, наши сыновья, наши солдаты никогда не будут умирать за Украину», — написала она на своей странице в соцсети X. «Мы имеем обязательство оборонять [нашу] страну, но [не участвовать] в этой военной истерии на Украине», — отметила Вайдель.
НОВОСТИ
- 16:55 08.10.2025
- СберСити станет центром тестирования инновационных технологий для городов будущего
- 16:52 08.10.2025
- Стартапы акселератора Sber500 с 2018 года суммарно привлекли более 4 миллиардов рублей
- 16:50 08.10.2025
- На Moscow Startup Summit были анонсированы инвестпредложения стартапам на 1,6 миллиарда рублей
- 16:32 08.10.2025
- Азаров рассказал, как в 1992 году встретился с Джорджем Соросом и понял, что он «вражина»
- 16:12 08.10.2025
- Зеленский назвал депутатов своей фракции «деструктивными дебилами»
- 16:00 08.10.2025
- Ле Пен заявила, что ее фракция проголосует за недоверие любому следующему кабмину Франции
- 15:12 08.10.2025
- Агропром России вырос за десять лет более чем на 50% — Мишустин
- 15:00 08.10.2025
- На Украине отменили выборы в органы местной власти из-за военного положения
- 14:32 08.10.2025
- Госдума денонсировала соглашение между РФ и США по утилизации плутония
- 14:12 08.10.2025
- Сингапур позволит Австралии размещать войска на своих базах — премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать