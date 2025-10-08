0
0
100
НОВОСТИ

Азаров рассказал, как в 1992 году встретился с Джорджем Соросом и понял, что он «вражина»

16:32 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров рассказал о встрече с американским миллиардером Джорджем Соросом.

«Я вспоминаю 1992 год. На Украину приезжает Джордж Сорос и встречается с украинскими политиками, которых ему порекомендовали. В том числе такую честь он предоставляет для меня. Мы с ним два часа беседовали. Я слышу его жуткие взгляды, говорю, что ничего из того, что вы говорите, не подойдет», — вспомнил он, выступая на пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу его книги «Стратегия катастрофы».

По словам Азарова, он многое понял о Соросе во время того разговора. «И я понял, что это вражина уникальная, хитрый, но не сказать что мудрый», — пояснил он. «Потом везде моя отрицательная характеристика гуляла», — рассказал Азаров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:55 08.10.2025
СберСити станет центром тестирования инновационных технологий для городов будущего
0
11
16:52 08.10.2025
Стартапы акселератора Sber500 с 2018 года суммарно привлекли более 4 миллиардов рублей
0
30
16:50 08.10.2025
На Moscow Startup Summit были анонсированы инвестпредложения стартапам на 1,6 миллиарда рублей
0
35
16:12 08.10.2025
Зеленский назвал депутатов своей фракции «деструктивными дебилами»
0
127
16:00 08.10.2025
Ле Пен заявила, что ее фракция проголосует за недоверие любому следующему кабмину Франции
0
160
15:32 08.10.2025
Немецкие военные «никогда не будут умирать за Украину» — лидер АдГ
0
202
15:12 08.10.2025
Агропром России вырос за десять лет более чем на 50% — Мишустин
0
223
15:00 08.10.2025
На Украине отменили выборы в органы местной власти из-за военного положения
0
233
14:32 08.10.2025
Госдума денонсировала соглашение между РФ и США по утилизации плутония
0
292
14:12 08.10.2025
Сингапур позволит Австралии размещать войска на своих базах — премьер
0
278

Возврат к списку