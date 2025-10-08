Азаров рассказал, как в 1992 году встретился с Джорджем Соросом и понял, что он «вражина»

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров рассказал о встрече с американским миллиардером Джорджем Соросом.

«Я вспоминаю 1992 год. На Украину приезжает Джордж Сорос и встречается с украинскими политиками, которых ему порекомендовали. В том числе такую честь он предоставляет для меня. Мы с ним два часа беседовали. Я слышу его жуткие взгляды, говорю, что ничего из того, что вы говорите, не подойдет», — вспомнил он, выступая на пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу его книги «Стратегия катастрофы».

По словам Азарова, он многое понял о Соросе во время того разговора. «И я понял, что это вражина уникальная, хитрый, но не сказать что мудрый», — пояснил он. «Потом везде моя отрицательная характеристика гуляла», — рассказал Азаров.