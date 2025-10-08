На Moscow Startup Summit были анонсированы инвестпредложения стартапам на 1,6 миллиарда рублей

16:50

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Ведомостям» рассказал о результатах международной конференции Moscow Startup Summit.

По его словам, за два дня саммита фондами и частными инвесторами было анонсировано 1,6 млрд руб. инвестиционных предложений российским стартапам – это более 20% от всего объема венчурных инвестиций в России за первое полугодие 2025 года. Предприниматели смогли установить контакты с потенциальными заказчиками из числа крупных корпораций и международных компаний.

«В специализированных треках рассматривались практические вопросы: предприниматели делились опытом роста компаний, инвесторы анализировали рынок, международный стартап-единорог Squirrel AI рассказывал, как масштабировать компанию, представители крупных корпораций и госструктур обсуждали инструменты для развития бизнеса, – рассказал Александр Ведяхин. – Большое внимание было уделено нетворкингу: через специальное приложение гости могли напрямую договариваться о встречах. Это ускорило взаимодействие гостей саммита и предоставило стартапам прямой доступ к партнерам. Важную роль сыграли питч-сессии, где 90 проектов представили решения инвесторам и корпорациям, многие переговоры завершились договоренностями о пилотах».

Для России важно не копировать, а интегрировать мировой опыт, подчеркнул Александр Ведяхин. «Это позволит построить конкурентоспособную венчурную экосистему и формировать новые точки роста. Обсуждение этого подхода стало одной из ключевых тем саммита с участием зарубежных коллег», – сказал он.

«Сегодня создать прорывное решение можно быстрее, чем когда-либо. Технологии, особенно генеративный искусственный интеллект, радикально ускоряют этот процесс. Но в центре всегда остается человек – его идеи, энергия, амбиции», – отметил Александр Ведяхин.