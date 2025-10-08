Стартапы акселератора Sber500 с 2018 года суммарно привлекли более 4 миллиардов рублей

16:52

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Ведомостям» рассказал об акселераторе Сбера Sber500, демо-день лучших стартапов которого прошел на Moscow Startup Summit.

«Акселератор призван помогать стартапам быстро масштабироваться, предоставляя прямой доступ к инвестициям и корпоративным заказчикам. С 2018 года мы получили свыше 7500 заявок от стартапов из разных стран, которые суммарно привлекли более 4 млрд руб. и запустили пилотные проекты с крупными корпорациями. Среднегодовой рост выручки у выпускников акселератора в течение двух лет после завершения программы составляет 70% – это вдвое выше среднего показателя по рынку (39%). Такой темп роста демонстрирует инвесторам высокий потенциал вложений в стартапы Sber500», – отметил Александр Ведяхин.

Успехи выпускников становятся топливом для роста интереса к акселератору среди стартапов, рассказал он: на шестую волну поступило 1900 заявок из 42 стран, причем почти треть – от иностранных команд. География участников, по его словам, отражает формирование международной экосистемы.

«В демо-дне Sber500 участвовали команды из Индии, Алжира, ОАЭ, Южной Кореи, Пакистана, – отметил Александр Ведяхин. – Для них это шанс продемонстрировать свой потенциал российским инвесторам и корпорациям, а для отечественного рынка – возможность оценить актуальные мировые технологические тренды. Среди наиболее ярких проектов можно выделить проект Максима Кокшарова из Екатеринбурга Artbiolent – платформу передовых CAR-T-терапий (англ. chimeric antigen receptor to T-cells, инновационный метод клеточной терапии для онкогематологии) и Via MD – решение на базе ИИ для диагностики и тренировки когнитивных функций, анализирующее речь и визуальные маркеры. На Демо-дне проект представлял его сооснователь Магомед-Амин Идилов из Ярославля. На сцене также выступили 5 выпускников отдельного трека Sber500 с GigaChat – первой в России бизнес-ориентированной программы по внедрению нейросети в продукты стартапов».

Александр Ведяхин также рассказал о технологической премии Startup Summit Awards. В 2025 году на нее поступило более 1700 заявок из 79 регионов России. Из них эксперты выбрали 52 финалиста, а победителями стали 17 проектов в пяти категориях.

«Отбор проводился по единым критериям: инновационность решений, масштаб и качество партнерств, устойчивость финансовых показателей и вклад в развитие технологической экосистемы. Особенностью номинации «Лучшее решение с ИИ» стало привлечение нейросети GigaChat для балльной оценки проектов. Модель анализировала, насколько ИИ является ключевым элементом бизнес-логики и какую практическую ценность приносит клиентам, что позволило избежать формального подхода и выделить действительно значимые решения», – отметил Александр Ведяхин.