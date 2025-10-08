СберСити станет центром тестирования инновационных технологий для городов будущего
16:55 08.10.2025
|Фото пресс-службы АО СЗ «Рублево-Архангельское» (СберСити)
Соглашение о технологическом сотрудничестве было заключено между Фондом «Московский инновационный кластер» и АО СЗ «Рублёво-Архангельское» (застройщик СберСити, входит в Группу Сбер). Проект призван стать флагманской площадкой Программы пилотного тестирования инноваций, где будут испытываться и внедряться технологии, меняющие облик и качество жизни в современных городах.
В рамках сотрудничества с Московским инновационным кластером в СберСити будут проходить испытания решений, связанных с цифровыми системами управления зданиями, строительными процессами и логистикой, «зелеными» технологиями и энергоэффективными материалами, а также методами ускоренного проектирования и технологиями автоматизированного контроля качества. Рассматривается возможность внедрения технологий для создания цифровых двойников конструкционных элементов, 3D-печати бетоном для возведения жилых и промышленных зданий, фотоэлектрических фасадных систем на основе передовой гетероструктурной технологии с низким углеродным следом.
СберСити станет ключевой площадкой для взаимодействия власти, бизнеса и технологических компаний. Это сотрудничество укрепит позиции Москвы и Сбера как лидеров в создании инновационной среды, где идеи быстро превращаются в практические решения для отрасли.
«СберСити – активная площадка для разработки, тестирования и внедрения инноваций, которые меняют настоящее для лучшей жизни в будущем. Всего пять лет назад на этой территории было чистое поле, а сегодня — целый город. Здесь уже внедряется стек технологий Сбера и лучших мировых решений, которые делают жизнь комфортнее и позволяют экономить время и ресурсы. Вместе с Правительством Москвы мы расширим возможности для апробации передовых решений в строительстве, эксплуатации и управлении общественными пространствами», – рассказал Андрей Лихачев, генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское» (СберСити).
«Москва системно формирует инфраструктуру для внедрения инновационных решений в реальный сектор экономики. Подписанное соглашение ― это пример эффективной кооперации для ускоренного внедрения инноваций в городскую среду. Оно открывает новые возможности для компаний, чьи разработки в области строительства и девелопмента станут драйверами развития отрасли. Для столицы это не только про внедрение инноваций, но и про повышение качества городской среды», – сообщил Алексей Парабучев, генеральный директор Фонда «Московский инновационный кластер».
В новом смарт-районе Москвы СберСити применяются современные архитектурные и инженерные решения; зеленые технологии; цифровое проектирование, мониторинг и контроль строительства; инновации в сфере тепло- и энергоснабжения, безопасности и автономного транспорта; вакуумное мусороудаление; искусственный интеллект в ЖКХ и управлении домом. Технологические решения направлены на улучшение энергоэффективности и сохранение окружающей среды.
