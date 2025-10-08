Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайск за 9 месяцев этого года увеличился на 17%
16:58 08.10.2025
|Фото пресс-службы аэропорта Горно-Алтайска
Из особенностей этого летнего сезона стал тренд на семейные путешествия. Направление на Алтай стало пользоваться повышенной популярностью у пассажиров с детьми. Количество маленьких пассажиров (детей до 12 лет), проследовавших через аэропорт как на вылет, так и на прилет, выросло почти на 28% по сравнению с 2024 годом. Это свидетельствует о растущей привлекательности региона как направления для семейного туризма и о повышении комфортабельности перелетов.
«Достигнутые результаты — это прямое следствие слаженной работы всей команды аэропорта, наших партнеров-авиакомпаний и правительства Республики Алтай, а также роста доверия со стороны пассажиров. Регион становится все более привлекательным и для туризма, и деловых поездок, а прямые рейсы с крупными городами делают путешествия более удобными. Безусловно, мы продолжим работу по повышению качества обслуживания пассажиров и развитию маршрутной сети», — отметил генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Андрей Метцлер.
В этом году аэропорт продолжил стратегическую работу по расширению географии полетов. В период с января по октябрь 2025 года были открыты новые авиасообщения из Казани, Уфы, Перми, Иркутска в Горно-Алтайск, увеличилось количество регулярных рейсов из Москвы от Аэрофлота. В октябре аэропорт обслуживает рейсы девяти авиакомпаний по 11 направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Уфа, Красноярск, Омск, Сургут, Пермь, Иркутск.
