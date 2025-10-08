Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных дронов у границ с РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) настаивает на развертывании ударных беспилотников у границ с Россией и Белоруссией в рамках программы милитаризации ЕС «на случай начала конфликта». Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая в Страсбурге на слушаниях в Европарламенте по инцидентам с неопознанными беспилотниками над Европой.

«В краткосрочной перспективе ЕС должен развить возможности, чтобы лучше засекать, сопровождать и идентифицировать беспилотники с помощью акустических сенсоров, радаров и спутников. В долгосрочной перспективе — возможности по уничтожению и обезвреживанию беспилотников, включая дроны-перехватчики, мобильные группы ПВО и средства РЭБ. Для стран на восточном фланге есть необходимость развертывания беспилотников для ударов по наземным целям, если противник попытается вторгнуться».

Для реализации этих планов Кубилюс призвал использовать «украинский опыт».