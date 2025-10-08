На Украину из-за дефицита работников начали завозить мигрантов из Азии
17:40 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предприятия на Украине начали завозить мигрантов из Азии из-за дефицита рабочей силы на рынке труда. Об этом сообщил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Богдан Кицак.
«Предприниматели уже начинают сталкиваться с целым рядом проблем и, в частности, большие предприятия с иностранными инвестициями, которые есть на территории Украины, уже принимают решение по завозу рабочих из Бангладеш, Пакистана и других стран для того, чтобы непосредственно здесь их трудоустроить. Они не могут останавливать свой производственных процесс», — сказал он в эфире YouTube-канала «Новости Live».
По его словам, в стране уже появилось большое количество агентств, которые ввозят мигрантов. «Просто остановить производство, потому что у нас нет тут работников, они не могут. Поэтому обращаются к агентствам, которые начинают уже как грибы появляться на территории Украины, которые берут на себя целый комплекс услуг по регистрации, перевозке, проверке, постановке на учет, предоставлению всех документов», — рассказал депутат.
Кицак подчеркнул, что число трудовых мигрантов будет лишь увеличиваться. «Такой процесс уже идет. Понятно, что это не в нашу пользу и не в пользу экономики, — подытожил он. — Далее мы будем видеть все больше и больше таких работников и мигрантов, которые будут приезжать на Украину».
