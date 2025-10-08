В мэрии Амстердама «шокированы, но не удивлены» беспрецедентным ростом числа бездомных
18:45 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейшие города Нидерландов сталкиваются с беспрецедентным ростом числа бездомных. Как сообщила газета De Telegraaf со ссылкой на исследование Утрехтской высшей школы, только в Амстердаме и Гааге более 20 тыс. человек не имеют крыши над головой.
По информации издания, значительную часть бездомных в этих городах составляют женщины, а также семьи с детьми. Общее количество бездомных в Нидерландах приближается к 30 тыс., включая около 4 тыс. несовершеннолетних.
Власти Амстердама и Гааги в свою очередь признают наличие «кризиса бездомности» и призывают правительство королевства принять меры. «Мы шокированы, но не удивлены. Без системных решений число бездомных будет только расти», — приводит газета слова вице-мэра Амстердама Рутгера Гроота Васинка.
