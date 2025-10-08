Путин прибыл в Таджикистан с государственным визитом

19:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе. Здесь российский лидер будет работать ближайшие три дня. Ему предстоят мероприятия государственного визита в Таджикистан. Кроме того, Путин примет участие в очередном саммите «Россия — Центральная Азия» и в заседании Совета глав государств — участников СНГ. Также, как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Путина запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В международном аэропорту российского лидера встретил лично президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.