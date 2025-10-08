Залужный заявил, что не собирается участвовать в президентских выборах на Украине

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не готовится и не намеревается участвовать в президентских выборах на Украине.

Он сообщил, что не признает никаких идей проведения выборов в данный момент. «Каждый, кто получает предложение от вроде бы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой», — написал он в своем телеграм-канале.