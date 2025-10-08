Залужный заявил, что не собирается участвовать в президентских выборах на Украине
19:50 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не готовится и не намеревается участвовать в президентских выборах на Украине.
Он сообщил, что не признает никаких идей проведения выборов в данный момент. «Каждый, кто получает предложение от вроде бы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой», — написал он в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 20:00 08.10.2025
- Экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявлено обвинение в лжесвидетельстве
- 19:03 08.10.2025
- Путин прибыл в Таджикистан с государственным визитом
- 18:45 08.10.2025
- В мэрии Амстердама «шокированы, но не удивлены» беспрецедентным ростом числа бездомных
- 17:40 08.10.2025
- На Украину из-за дефицита работников начали завозить мигрантов из Азии
- 17:12 08.10.2025
- Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных дронов у границ с РФ
- 17:00 08.10.2025
- Вдова убитого генерала Кириллова назначена сенатором от Костромской области
- 16:58 08.10.2025
- Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайск за 9 месяцев этого года увеличился на 17%
- 16:55 08.10.2025
- СберСити станет центром тестирования инновационных технологий для городов будущего
- 16:52 08.10.2025
- Стартапы акселератора Sber500 с 2018 года суммарно привлекли более 4 миллиардов рублей
- 16:50 08.10.2025
- На Moscow Startup Summit были анонсированы инвестпредложения стартапам на 1,6 миллиарда рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать