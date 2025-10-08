0
НОВОСТИ

Сенат США в шестой раз за последние недели отклонил два законопроект по финансированию работы правительства

21:09 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Конгресса США уже в шестой раз за последние недели отклонил два предложенных партиями законопроекта, направленных на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Разработанный республиканцами и ранее одобренный Палатой представителей документ в ходе процедурного голосования получил поддержку 54 членов Сената, против выступили 45. Внесенный демократами законопроект поддержали 47 сенаторов, против высказались 52. Для одобрения в верхней палате Конгресса требуется набрать не менее 60 голосов.

