Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских БПЛА над регионами РФ
09:00 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских БПЛА, из них 9 — над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи 9 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 — над территорией Волгоградской области, по 3 БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Курской областей и по 1 — над территориями Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областей», — сообщили в военном ведомстве.
