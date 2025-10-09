0
НОВОСТИ

Обломки БПЛА стали причиной пожара на объектах ТЭК в Волгоградской области

09:20 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА повреждено здание котельной и возник пожар на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса», — приводятся слова Бочарова в телеграм-канале администрации региона.

