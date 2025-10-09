0
0
0
НОВОСТИ

Трамп сообщил, что США и другие страны будут участвовать в восстановлении сектора Газа

09:32 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, США вместе с другими странами будут участвовать в восстановлении сектора Газа.

«Думаю, вы увидите, как люди начнут ладить, вы увидите восстановление Газы», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отметив, что США рассчитывают создать «совет мира», который «займется многими вопросами, касающимися Газы». Хозяин Белого дома назвал удивительным тот факт, что «Ближний Восток сплотился». «У них есть очень богатые страны, и выделение даже небольшой части этого богатства может позволить сделать там [в секторе Газа] очень многое. Мы примем в этом участие», — отметил Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 09.10.2025
Обломки БПЛА стали причиной пожара на объектах ТЭК в Волгоградской области
0
93
09:05 09.10.2025
ХАМАС подтвердил, что перемирие в Газе достигнуто
0
123
09:00 09.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских БПЛА над регионами РФ
0
134
21:09 08.10.2025
Сенат США в шестой раз за последние недели отклонил два законопроект по финансированию работы правительства
0
760
20:00 08.10.2025
Экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявлено обвинение в лжесвидетельстве
0
730
19:50 08.10.2025
Залужный заявил, что не собирается участвовать в президентских выборах на Украине
0
787
19:03 08.10.2025
Путин прибыл в Таджикистан с государственным визитом
0
768
18:45 08.10.2025
В мэрии Амстердама «шокированы, но не удивлены» беспрецедентным ростом числа бездомных
0
781
17:40 08.10.2025
На Украину из-за дефицита работников начали завозить мигрантов из Азии
0
860
17:12 08.10.2025
Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных дронов у границ с РФ
0
838

Возврат к списку