Трамп сообщил, что США и другие страны будут участвовать в восстановлении сектора Газа
09:32 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, США вместе с другими странами будут участвовать в восстановлении сектора Газа.
«Думаю, вы увидите, как люди начнут ладить, вы увидите восстановление Газы», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отметив, что США рассчитывают создать «совет мира», который «займется многими вопросами, касающимися Газы». Хозяин Белого дома назвал удивительным тот факт, что «Ближний Восток сплотился». «У них есть очень богатые страны, и выделение даже небольшой части этого богатства может позволить сделать там [в секторе Газа] очень многое. Мы примем в этом участие», — отметил Трамп.
