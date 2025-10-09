Силы РФ окружили ВСУ у Кузьминовки в ДНР и лишили их возможности отступить — Марочко

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские бойцы взяли в окружение группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кузьминовки Донецкой Народной Республики, лишив противника возможности выйти из окружения, нанося по нему «плотный огонь». Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Успехи ВС РФ в районе Кузьминовки в ДНР, также занятие выгодных рубежей западнее Выемки привели к оперативному окружению батальонно-тактической группы украинских боевиков, которая продолжает удерживать укрепрайон между упомянутыми населенными пунктами, находящийся на высотах. Невзирая на то, что горловина котла составляет еще порядка 3 км, вооруженные формирования Украины практически лишены возможности организованно выйти с формирующегося окружения из-за плотного огневого воздействия наших войск», — сказал он.