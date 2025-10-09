Силы РФ окружили ВСУ у Кузьминовки в ДНР и лишили их возможности отступить — Марочко
10:00 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские бойцы взяли в окружение группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кузьминовки Донецкой Народной Республики, лишив противника возможности выйти из окружения, нанося по нему «плотный огонь». Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Успехи ВС РФ в районе Кузьминовки в ДНР, также занятие выгодных рубежей западнее Выемки привели к оперативному окружению батальонно-тактической группы украинских боевиков, которая продолжает удерживать укрепрайон между упомянутыми населенными пунктами, находящийся на высотах. Невзирая на то, что горловина котла составляет еще порядка 3 км, вооруженные формирования Украины практически лишены возможности организованно выйти с формирующегося окружения из-за плотного огневого воздействия наших войск», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:20 09.10.2025
- Товарооборот РФ и Таджикистана с начала года прибавил более 17% — Путин
- 11:05 09.10.2025
- Евродепутат от Италии предложил фон дер Ляйен отправить своих детей на войну
- 11:00 09.10.2025
- Северная часть сектора Газа продолжает оставаться зоной боевых действий — ЦАХАЛ
- 10:32 09.10.2025
- В Купянске уничтожена группа наемников иностранного легиона — силовики
- 10:20 09.10.2025
- Канада и США могут исключить Мексику из трехсторонней сделки по USMCA
- 10:05 09.10.2025
- Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов РФ — Politico
- 09:32 09.10.2025
- Трамп сообщил, что США и другие страны будут участвовать в восстановлении сектора Газа
- 09:20 09.10.2025
- Обломки БПЛА стали причиной пожара на объектах ТЭК в Волгоградской области
- 09:05 09.10.2025
- ХАМАС подтвердил, что перемирие в Газе достигнуто
- 09:00 09.10.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских БПЛА над регионами РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать