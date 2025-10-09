В Купянске уничтожена группа наемников иностранного легиона — силовики
10:32 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа наемников иностранного легиона, воевавшего на стороне ВСУ, уничтожена ударом ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета) в Купянске. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, они скрывались в одном из домов на окраине города.
«Наша разведка засекла противника в одном из домов на окраине Купянска. Выяснилось, что там находятся солдаты иностранного легиона. По координатам была оперативно отправлена ракета ЛМУР, которая уничтожила довольно большую группу наемников», — сообщили в силовых структурах.
В числе уничтоженных испано- и англоговорящие наемники.
