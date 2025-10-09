0
0
89
НОВОСТИ

Евродепутат от Италии предложил фон дер Ляйен отправить своих детей на войну

11:05 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евродепутат от оппозиционной итальянской партии «Движение „5 звезд“ Данило Делла Валле во время своего выступления в Европарламенте подчеркнул, что народ Европы нуждается в мире и построении многополярного общества и не хочет войны. Видеозапись размещена на странице политика в соцсети Х.

«Европейский союз является заложником шаткого и умирающего руководства, которое подталкивает нас всех к третьей мировой войне, только чтобы прикрыть собственную несостоятельность. Правящий класс, то есть ваш, председатель [Еврокомиссии], поддерживается основными СМИ, которые часто распространяют фейковые новости с единственной целью — посеять страх и панику среди населения и продвинуть политические предложения, не имеющие никакого консенсуса среди избирателей, такие как [план перевооружения] ReArm EU», — заявил Делла Валле.

Европарламентарий назвал выдумкой инцидент с самолетом фон дер Ляйен, которому якобы глушили сигнал GPS при полете в Болгарию. «Кажется, что кому-то не терпится спровоцировать инцидент, чтобы втянуть нас всех в войну и отправить тысячи молодых людей на бойню во имя интересов банкиров и лоббистов. Отправьте сами своих детей на войну, если вам это так важно», — сказал Делла Валле, обратившись к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Граждане Европы больше не верят в политику разжигания войны, <…> потому что они устали от лжи и мер жесткой экономии, связанных с необходимостью отказываться от здравоохранения, транспорта и достойной заработной платы», — подчеркнул политик.

9 октября Европарламент впервые в истории проголосует сразу по двум вотумам недоверия Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 09.10.2025
Товарооборот РФ и Таджикистана с начала года прибавил более 17% — Путин
0
38
11:00 09.10.2025
Северная часть сектора Газа продолжает оставаться зоной боевых действий — ЦАХАЛ
0
93
10:32 09.10.2025
В Купянске уничтожена группа наемников иностранного легиона — силовики
0
158
10:20 09.10.2025
Канада и США могут исключить Мексику из трехсторонней сделки по USMCA
0
171
10:05 09.10.2025
Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов РФ — Politico
0
212
10:00 09.10.2025
Силы РФ окружили ВСУ у Кузьминовки в ДНР и лишили их возможности отступить — Марочко
0
215
09:32 09.10.2025
Трамп сообщил, что США и другие страны будут участвовать в восстановлении сектора Газа
0
228
09:20 09.10.2025
Обломки БПЛА стали причиной пожара на объектах ТЭК в Волгоградской области
0
252
09:05 09.10.2025
ХАМАС подтвердил, что перемирие в Газе достигнуто
0
258
09:00 09.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских БПЛА над регионами РФ
0
253

Возврат к списку