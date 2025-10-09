Евродепутат от Италии предложил фон дер Ляйен отправить своих детей на войну

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евродепутат от оппозиционной итальянской партии «Движение „5 звезд“ Данило Делла Валле во время своего выступления в Европарламенте подчеркнул, что народ Европы нуждается в мире и построении многополярного общества и не хочет войны. Видеозапись размещена на странице политика в соцсети Х.

«Европейский союз является заложником шаткого и умирающего руководства, которое подталкивает нас всех к третьей мировой войне, только чтобы прикрыть собственную несостоятельность. Правящий класс, то есть ваш, председатель [Еврокомиссии], поддерживается основными СМИ, которые часто распространяют фейковые новости с единственной целью — посеять страх и панику среди населения и продвинуть политические предложения, не имеющие никакого консенсуса среди избирателей, такие как [план перевооружения] ReArm EU», — заявил Делла Валле.

Европарламентарий назвал выдумкой инцидент с самолетом фон дер Ляйен, которому якобы глушили сигнал GPS при полете в Болгарию. «Кажется, что кому-то не терпится спровоцировать инцидент, чтобы втянуть нас всех в войну и отправить тысячи молодых людей на бойню во имя интересов банкиров и лоббистов. Отправьте сами своих детей на войну, если вам это так важно», — сказал Делла Валле, обратившись к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Граждане Европы больше не верят в политику разжигания войны, <…> потому что они устали от лжи и мер жесткой экономии, связанных с необходимостью отказываться от здравоохранения, транспорта и достойной заработной платы», — подчеркнул политик.

9 октября Европарламент впервые в истории проголосует сразу по двум вотумам недоверия Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен.