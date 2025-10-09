0
Товарооборот РФ и Таджикистана с начала года прибавил более 17% — Путин

11:20 09.10.2025

Российско-таджикистанский товарооборот демонстрирует отличную динамику: с начала года он прибавил более чем 17%. Такие данные привел президент РФ Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

«Торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами, — отметил Путин. — В прошлом году свыше 7% был рост нашего торгового оборота, а за первые 7 месяцев текущего года — 17 с лишним процентов».

«Это хорошая динамика, и мы, безусловно, должны ее сохранить», — заключил президент РФ.

