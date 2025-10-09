0
Около 20 млн россиян используют криптовалюту в тех или иных целях — Минфин

11:32 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 20 млн россиян используют криптовалюту в тех или иных целях, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков на форуме «Финополис-2025».

«Наша позиция неизменна. Она заключается в том, что мы признаем, что крипта существует. Это заняло определенно время. У нас миллионы граждан, по некоторым оценкам, это 20 млн граждан, которые используют криптовалюту в тех или иных целях. Если они это используют, нам нужна своя инфраструктура, чтобы защитить граждан, получить экономический и технологический эффект», — сказал Чебесков.

