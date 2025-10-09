Сбер: Принудительная замена карт вызовет значительные неудобства для клиентов

11:30

Старший вице-президент-руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых прокомментировал заявление ЦБ о принудительной замене карт с истекающим сроком в рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

«Современные технологии защиты банковских карт обеспечивают высокий уровень надежности и безопасности операций независимо от формально установленного срока действия карточек, – подчеркнул он. – Сложности возникают лишь в тех случаях, когда невозможно провести полноценную онлайн-авторизацию платежа, — такая ситуация характерна преимущественно для транспортного эквайринга, где используются офлайн-транзакции (ограниченное количество небольших сумм платежей оплаты проезда)».

Международные платёжные системы неоднократно принимали решение продлить срок действия сертификатов безопасности, выдаваемых банкам-эмитентам, учитывая технические особенности современных решений, напомнил Дмитрий Малых. Осенью прошлого года НСПК выпустила специальное разъяснение, позволяющее продолжать обработку транзакций по таким картам.

«Принудительная замена карт вызовет значительные неудобства для держателей карт: клиентам придётся потратить дополнительное время и средства на получение новых карт и изменение реквизитов во многих используемых ими цифровых сервисах, – предупредил представитель Сбера. – Особенно эта мера негативно скажется на людях пожилого возраста и жителях отдаленных районов страны, которым сложнее оперативно заменить карту и обновить данные».

Ограничительные меры должны вводиться крайне осторожно и исключительно при наличии объективных свидетельств реальной угрозы, связанной с использованием карт, чей срок действия формально завершён, подчеркнул Дмитрий Малых. «В противном случае целесообразнее продолжить практику постепенного замещения устаревающих технологий современными решениями через естественный цикл обновления клиентских карт», – уверен он.