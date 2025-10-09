Поддержка "Роснефти" позволит отреставрировать Эрмитажный театр
11:45 09.10.2025
В рамках масштабной модернизации Эрмитажа при поддержке "Роснефти" будет отреставрирован старейший театр России - Эрмитажный театр, заявил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
По его словам, сейчас идет этап проектирования. "Предстоит громадная работа: нужно отреставрировать все интерьеры, установить новейшую машинерию и современное оборудование, которое, как вы понимаете, в нынешних реалиях не так-то просто найти, - заявил Пиотровский. - Так что у «Роснефти», нашего партнера по этому проекту, задача большая, мощная. Когда мы совместно с меценатами или спонсорами реализуем какие-то масштабные проекты, я всегда говорю, что это не «помощь», а «партнерство».
Директор Эрмитажа отметил, что культура не может жить без поддержки общества, а получать ее можно несколькими способами. "Первое – билетная выручка, но ее, как правило, хватает только на покрытие части текущих расходов музеев, - подчеркнул директор. - Второе – через налоги, которые государство собирает и впоследствии распределяет, в том числе нам, как субсидии. Третье – через прямую поддержку бизнеса, и с ним мы за последние 30 лет уже научились работать. Этот вариант и наиболее предпочтителен, поскольку получение любых денег от государства – это сложный и забюрократизированный процесс".
По данным Пиотровского, сейчас в бюждете Эрмитажа 60% – субсидии государства, около 30% – билетная выручка, 10% – деньги спонсоров и меценатов.
