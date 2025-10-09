0
0
143
НОВОСТИ

Поддержка "Роснефти" позволит отреставрировать Эрмитажный театр

11:45 09.10.2025

В рамках масштабной модернизации Эрмитажа при поддержке "Роснефти" будет отреставрирован старейший театр России - Эрмитажный театр, заявил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По его словам, сейчас идет этап проектирования. "Предстоит громадная работа: нужно отреставрировать все интерьеры, установить новейшую машинерию и современное оборудование, которое, как вы понимаете, в нынешних реалиях не так-то просто найти, - заявил Пиотровский. - Так что у «Роснефти», нашего партнера по этому проекту, задача большая, мощная. Когда мы совместно с меценатами или спонсорами реализуем какие-то масштабные проекты, я всегда говорю, что это не «помощь», а «партнерство».

Директор Эрмитажа отметил, что культура не может жить без поддержки общества, а получать ее можно несколькими способами. "Первое – билетная выручка, но ее, как правило, хватает только на покрытие части текущих расходов музеев, - подчеркнул директор. - Второе – через налоги, которые государство собирает и впоследствии распределяет, в том числе нам, как субсидии. Третье – через прямую поддержку бизнеса, и с ним мы за последние 30 лет уже научились работать. Этот вариант и наиболее предпочтителен, поскольку получение любых денег от государства – это сложный и забюрократизированный процесс".

По данным Пиотровского, сейчас в бюждете Эрмитажа 60% – субсидии государства, около 30% – билетная выручка, 10% – деньги спонсоров и меценатов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 09.10.2025
Нью-Дели и Лондон выводят отношения на новый уровень — премьер Моди
0
86
12:20 09.10.2025
В диалоге РФ и США по Украине обозначилась серьезная пауза — Песков
0
115
12:08 09.10.2025
Международный турнир по паделу «Москва-2025» пройдет в «Лужниках» с 21 по 26 октября
0
123
12:05 09.10.2025
Китай внес 14 оборонных западных компаний в список неблагонадежных организаций
0
142
12:00 09.10.2025
РФ пока не получала реакции США на предложение Путина по ДСНВ — Песков
0
145
11:58 09.10.2025
Эрмитаж в сотрудничестве с "Роснефтью" откроет в Главном штабе несколько залов модерна
0
141
11:55 09.10.2025
Московские компании производят медицинские средства для участников СВО
0
139
11:32 09.10.2025
Около 20 млн россиян используют криптовалюту в тех или иных целях — Минфин
0
163
11:30 09.10.2025
Сбер: Принудительная замена карт вызовет значительные неудобства для клиентов
0
179
11:20 09.10.2025
Товарооборот РФ и Таджикистана с начала года прибавил более 17% — Путин
0
178

Возврат к списку