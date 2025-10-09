Московские компании производят медицинские средства для участников СВО

11:55

Работающие в Москве предприятия отправляют гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции, в частности, активно занимаются этим компании, которые выпускают медицинские средства для спасения жизни и оказания первой медицинской помощи.

Например, один из участников проекта «Сделано в Москве» изготавливает гемостатические жгуты турникетного типа для временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов нижних и верхних конечностей. Это отечественный продукт, все элементы которого выпускаются в России. С 2023 года компания бесплатно направила в зону СВО более 35 тыс. таких жгутов. Также на предприятии созданы рабочие места для ветеранов спецоперации и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Еще один участник проекта «Сделано в Москве» производит медицинский спрей на основе наносеребра, который используется в качестве средства первой помощи в составе индивидуальной аптечки при рисках поражения слизистых оболочек, например глаз (воспаление, раздражение, конъюнктивит, эрозия, ожоги), и кожи (порезы, ссадины, мозоли, ожоги). С начала спецоперации компания передала на фронт более 4,6 тыс. таких антисептиков.

А московская компания, которая использует меры поддержки ГБУ «Малый бизнес Москвы», выпускает профессиональные моющие и дезинфицирующие средства, средства защиты кожи рук, а также некоторые виды сырья для косметологических и фармацевтических предприятий. Этот производитель посылает в зону СВО, а также в пункты отбора на военную службу антисептики, средства личной гигиены, репелленты и кубы с технической водой. С 2022 года было отправлено примерно 20 тыс. посылок с гуманитарной помощью.