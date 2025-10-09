0
Эрмитаж в сотрудничестве с "Роснефтью" откроет в Главном штабе несколько залов модерна

11:58 09.10.2025

В Эрмитаже, в здании Главного штаба уже в этом году откроются несколько залов модерна, модернизированные при поддержке компании "Роснефть". Об этом директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил в интервью "Ведомостям". По его словам, крупнейшая нефтяная компания страны входит в основополагающие для музейной деятельности проекты, такие как пополнение фондов, реконструкция, реставрация.

"Нам нужно развивать постоянные экспозиции, а это, как правило, всегда очень долго и затратно – необходимо проводить реставрационные работы, менять витрины и оборудование, обновлять интерьеры и т. д., - подчеркнул Пиотровский. - С «Роснефтью» мы уже реализовали аналогичный проект – в прошлом году были открыты залы обновленной постоянной выставки китайского искусства и культуры. Сейчас у нас с партнерами новый проект – мы уже очень давно задумали открыть в Главном штабе сразу несколько залов, где будет представлен модерн. Это очень важный стиль, но мы ему ранее не уделяли должного внимания, что на самом деле неправильно. Кроме того, у нас есть прекрасные собрания и русского, и европейского модерна – шпалера Уильяма Морриса «Поклонение волхвов» из коллекции Щукина, работы Галле и другие первоклассные вещи. Первые залы модерна мы планируем открыть уже в этом году".

Как отмечает директор Эрмитажа, выполнить такой проект стало возможно, только когда было получено согласие «Роснефти» на участие в нем. "Для нас важно, когда есть такие партнеры, которые не просто дают деньги и что-то делают, а когда нам в целом «по пути», когда мы идем в одном направлении", - сказал Пиотровский.

