РФ пока не получала реакции США на предложение Путина по ДСНВ — Песков

12:00 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия пока не получала от Соединенных Штатов реакции на предложение президента Владимира Путина продлить на год ограничения, заложенные в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — ответил он на вопрос, была ли реакция на предложение по ДСНВ.

