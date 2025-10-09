В диалоге РФ и США по Украине обозначилась серьезная пауза — Песков
12:20 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Диалог России и США поставлен на «серьезную паузу», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров», — отметил представитель Кремля.
