В диалоге РФ и США по Украине обозначилась серьезная пауза — Песков

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диалог России и США поставлен на «серьезную паузу», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров», — отметил представитель Кремля.