Нью-Дели и Лондон выводят отношения на новый уровень — премьер Моди

Индия и Великобритания выводят отношения на новый уровень в разных областях — от обороны и безопасности до образования и инноваций. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди по итогам встречи со своим британским коллегой Киром Стармером, который находится с визитом в южноазиатской республике.

Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран в области обороны углубилось. «Мы продвигаемся к совместному производству военной продукции и объединению оборонных отраслей промышленности обеих стран», — сказал он. Моди сообщил, что подписано новое соглашение о сотрудничестве в военной подготовке, в рамках которого инструкторы ВВС Индии будут проходить службу в качестве тренеров в Королевских военно-воздушных силах Великобритании.

«Примечательно, что наша встреча проходит в финансовой столице страны — Мумбаи, в то время как корабли ВМС Индии принимают участие в совместных военно-морских учениях Konkan 2025», — добавил индийский премьер.

Корабли Военно-морских сил Индии и Великобритании 5 октября начали совместные комплексные учения Konkan в западной части Индийского океана. Как сообщал главный штаб индийских ВМС, в масштабных учениях, которые проводятся один раз в два года, задействованы корабли и подводные лодки во главе с авианосцем Vikrant с истребителями МиГ-29К на борту, британская ударная авианосная группа с авианосцем Prince of Wales и базирующимися на нем многоцелевыми истребителями F-35B. Маневры приурочены к визиту Стармера в Индию.