Международный турнир по паделу «Москва-2025» пройдет в «Лужниках» с 21 по 26 октября
12:08 09.10.2025
В Москве 21-26 октября в спортивном комплексе «Лужники» состоится международный турнир по паделу «Москва – 2025». На него ждут ведущих игроков из Европы, Латинской Америки и Африки.
В первые четыре дня соревнований во Дворце тенниса «Лужники» планируются квалификационные матчи, а в универсальном спортивном зале «Дружба» установят шоу-корт для центральных встреч.
На турнире запланированы игры 120 спортсменов (по 60 мужчин и женщин) из шести стран: России, Аргентины, Испании, Италии, Египта и Грузии. Мужчины и женщины будут играть по олимпийской системе (на выбывание), начиная со стадии одной восьмой финала. Перед этим пройдет отборочный турнир.
Попасть на соревнования можно будет по билетам, в эфире федеральных телеканалов покажут трансляции матчей «Москвы-2025».
