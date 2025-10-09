Более 1 млн граждан Таджикистана работают в РФ и вносят вклад в ее экономику — Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1 млн граждан Таджикистана работают сейчас в РФ, их вклад в рост российской экономики является весомым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров в Душанбе со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

«В России живут и трудятся порядка 1 млн граждан Таджикистана — больше 1 млн. Они заняты в самых разных отраслях, особенно таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сферы, транспорт, логистика, — отметил Путин, — и вносят свой весомый вклад в рост российской экономики».

«Их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для своих семей и для таджикистанской экономики в целом, — добавил президент РФ. — Мы стремимся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства в тесном контакте со своими таджикистанскими коллегами по всем актуальным вопросам миграционной политики».