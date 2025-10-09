Более 1 млн граждан Таджикистана работают в РФ и вносят вклад в ее экономику — Путин
13:00 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 1 млн граждан Таджикистана работают сейчас в РФ, их вклад в рост российской экономики является весомым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров в Душанбе со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.
«В России живут и трудятся порядка 1 млн граждан Таджикистана — больше 1 млн. Они заняты в самых разных отраслях, особенно таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сферы, транспорт, логистика, — отметил Путин, — и вносят свой весомый вклад в рост российской экономики».
«Их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для своих семей и для таджикистанской экономики в целом, — добавил президент РФ. — Мы стремимся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства в тесном контакте со своими таджикистанскими коллегами по всем актуальным вопросам миграционной политики».
НОВОСТИ
- 14:28 09.10.2025
- Сбер: Новый тренд финтеха – использовать ИИ для инвестиционного анализа и финансового планирования
- 14:27 09.10.2025
- Сбер: Строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург добавит до 10,5 триллионов рублей к ВВП России
- 14:25 09.10.2025
- В Москве открыт завод крупномодульного домостроения — Собянин
- 14:18 09.10.2025
- Сбер предлагает клиентам инвестиционные инструменты для криптовалют
- 14:14 09.10.2025
- Сбер: Начать регулирование криптовалют в России можно с введения экспериментального правового режима
- 14:12 09.10.2025
- Европарламент отклонил резолюции о недоверии главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен
- 14:00 09.10.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 112 беспилотников самолетного типа ВСУ
- 13:32 09.10.2025
- Около 500 тел погибших от ударов ВСУ жителей обнаружили в захоронении у Северодонецка ЛНР
- 13:20 09.10.2025
- Кабмин РФ заявил, что изменений для самозанятых до конца 2028 г. не планируется
- 13:05 09.10.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 450 военнослужащих
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать