ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 450 военнослужащих

13:05 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО около 1 450 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 195 военнослужащих, «Запад» — до 230 военнослужащих, «Южная» — до 125, «Центр» — более 520, «Восток» — более 325, «Днепр» — свыше 55 военнослужащих.

