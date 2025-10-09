ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 450 военнослужащих

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО около 1 450 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 195 военнослужащих, «Запад» — до 230 военнослужащих, «Южная» — до 125, «Центр» — более 520, «Восток» — более 325, «Днепр» — свыше 55 военнослужащих.