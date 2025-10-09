Кабмин РФ заявил, что изменений для самозанятых до конца 2028 г. не планируется

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим работы и налогообложения самозанятых не планируется менять до завершения срока проведения эксперимента в конце 2028 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства России.

«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — подчеркнули в кабмине.