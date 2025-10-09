Кабмин РФ заявил, что изменений для самозанятых до конца 2028 г. не планируется
13:20 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим работы и налогообложения самозанятых не планируется менять до завершения срока проведения эксперимента в конце 2028 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства России.
«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — подчеркнули в кабмине.
НОВОСТИ
- 14:28 09.10.2025
- Сбер: Новый тренд финтеха – использовать ИИ для инвестиционного анализа и финансового планирования
- 14:27 09.10.2025
- Сбер: Строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург добавит до 10,5 триллионов рублей к ВВП России
- 14:25 09.10.2025
- В Москве открыт завод крупномодульного домостроения — Собянин
- 14:18 09.10.2025
- Сбер предлагает клиентам инвестиционные инструменты для криптовалют
- 14:14 09.10.2025
- Сбер: Начать регулирование криптовалют в России можно с введения экспериментального правового режима
- 14:12 09.10.2025
- Европарламент отклонил резолюции о недоверии главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен
- 14:00 09.10.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 112 беспилотников самолетного типа ВСУ
- 13:32 09.10.2025
- Около 500 тел погибших от ударов ВСУ жителей обнаружили в захоронении у Северодонецка ЛНР
- 13:05 09.10.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 450 военнослужащих
- 13:00 09.10.2025
- Более 1 млн граждан Таджикистана работают в РФ и вносят вклад в ее экономику — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать