Около 500 тел погибших от ударов ВСУ жителей обнаружили в захоронении у Северодонецка ЛНР

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены Межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти начали работы по извлечению у Северодонецка Луганской Народной Республики останков мирных жителей, погибших в результате ударов Вооруженных сил Украины в 2022 году. Как сообщил ТАСС ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации МРГ Сергей Белов, в обнаруженном захоронении находится порядка 500 тел.

«Про него (захоронение — прим. ТАСС) было известно. Полевая работа была на паузе, но продолжалась поисковая: сбор информации о местах возможных захоронений, идентификация ранее поднятых останков. <…> Сколько может быть в агломерации, покажет вскрытие, в конкретной локации ожидаем до 500 [тел погибших мирных жителей]», — сказал он.