0
0
169
НОВОСТИ

Около 500 тел погибших от ударов ВСУ жителей обнаружили в захоронении у Северодонецка ЛНР

13:32 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены Межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти начали работы по извлечению у Северодонецка Луганской Народной Республики останков мирных жителей, погибших в результате ударов Вооруженных сил Украины в 2022 году. Как сообщил ТАСС ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации МРГ Сергей Белов, в обнаруженном захоронении находится порядка 500 тел.

«Про него (захоронение — прим. ТАСС) было известно. Полевая работа была на паузе, но продолжалась поисковая: сбор информации о местах возможных захоронений, идентификация ранее поднятых останков. <…> Сколько может быть в агломерации, покажет вскрытие, в конкретной локации ожидаем до 500 [тел погибших мирных жителей]», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:28 09.10.2025
Сбер: Новый тренд финтеха – использовать ИИ для инвестиционного анализа и финансового планирования
0
3
14:27 09.10.2025
Сбер: Строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург добавит до 10,5 триллионов рублей к ВВП России
0
13
14:25 09.10.2025
В Москве открыт завод крупномодульного домостроения — Собянин
0
19
14:18 09.10.2025
Сбер предлагает клиентам инвестиционные инструменты для криптовалют
0
36
14:14 09.10.2025
Сбер: Начать регулирование криптовалют в России можно с введения экспериментального правового режима
0
51
14:12 09.10.2025
Европарламент отклонил резолюции о недоверии главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен
0
61
14:00 09.10.2025
Средства ПВО сбили за сутки 112 беспилотников самолетного типа ВСУ
0
89
13:20 09.10.2025
Кабмин РФ заявил, что изменений для самозанятых до конца 2028 г. не планируется
0
158
13:05 09.10.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 450 военнослужащих
0
179
13:00 09.10.2025
Более 1 млн граждан Таджикистана работают в РФ и вносят вклад в ее экономику — Путин
0
179

Возврат к списку