Средства ПВО сбили за сутки 112 беспилотников самолетного типа ВСУ
14:00 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 4 управляемые авиабомбы и 112 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.
