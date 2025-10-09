Средства ПВО сбили за сутки 112 беспилотников самолетного типа ВСУ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 4 управляемые авиабомбы и 112 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.