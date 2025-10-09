Европарламент отклонил резолюции о недоверии главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Европарламента (ЕП) отклонили обе резолюции о недоверии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в которых ее критиковали за стиль управления и некоторые решения, а также требовали от нее сложить с себя полномочия. Голосование проходило на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, трансляция велась на сайте парламента.