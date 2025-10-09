Сбор зерна с начала 2025 года составил 130 млн тонн — глава Минсельхоза РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбор зерна с начала 2025 года составил 130 млн тонн в бункерном весе, осталось собрать урожай с 10% площадей. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на XXVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

«В этом году мы убрали почти по зерновым, если говорить про зерновые, 90% площадей. Получили сейчас, на текущую дату, 130 миллионов тонн. Понятно, что это пока брутто. У нас еще 10% площадей надо убрать», — сказала Лут.

Она также сообщила, что министерство сохраняет прогноз урожая зерновых по итогам 2025 года в 135 млн тонн.