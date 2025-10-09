0
0
136
НОВОСТИ

Сбор зерна с начала 2025 года составил 130 млн тонн — глава Минсельхоза РФ

15:00 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбор зерна с начала 2025 года составил 130 млн тонн в бункерном весе, осталось собрать урожай с 10% площадей. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на XXVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

«В этом году мы убрали почти по зерновым, если говорить про зерновые, 90% площадей. Получили сейчас, на текущую дату, 130 миллионов тонн. Понятно, что это пока брутто. У нас еще 10% площадей надо убрать», — сказала Лут.

Она также сообщила, что министерство сохраняет прогноз урожая зерновых по итогам 2025 года в 135 млн тонн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 09.10.2025
Минпромторг ожидает падения выплавки стали в РФ в этом году — Алиханов
0
20
15:32 09.10.2025
Выпущенные против БПЛА Украины две ракеты ПВО РФ не поражали самолет AZAL — Путин
0
104
15:25 09.10.2025
В Сбере отметили популярность криптовалют у россиян
0
109
15:22 09.10.2025
Сбер привлек 1,3 миллиарда рублей за счет продуктов, привязанных к криптовалютам
0
109
15:12 09.10.2025
ВС РФ освободили примерно 70% Купянска в Харьковской области — ВГА
0
127
14:32 09.10.2025
Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи
0
210
14:28 09.10.2025
Сбер: Новый тренд финтеха – использовать ИИ для инвестиционного анализа и финансового планирования
0
194
14:27 09.10.2025
Сбер: Строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург добавит до 10,5 триллионов рублей к ВВП России
0
207
14:25 09.10.2025
В Москве открыт завод крупномодульного домостроения — Собянин
0
197
14:18 09.10.2025
Сбер предлагает клиентам инвестиционные инструменты для криптовалют
0
205

Возврат к списку