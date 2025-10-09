0
ВС РФ освободили примерно 70% Купянска в Харьковской области — ВГА

15:12 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили порядка 70% Купянска в Харьковской области, закрепляются внутри города. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

«В настоящее время нам известно об освобождении примерно 70% города. Цифра очень примерная, потому что некоторые направления сначала переходят под наш контроль, потом мы закрепляемся для того, чтобы можно было дальнейшее развитие наступления вести по городу. Закрепляемся на прошлых рубежах. Поэтому есть так называемые серые зоны внутри города. Но в целом продвижение идет», — сказал Ганчев.

