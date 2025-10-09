0
0
45
НОВОСТИ

Поставки российского газа в Центральную Азию выросли за восемь месяцев на 15% — Миллер

17:00 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российского газа в Центральную Азию выросли за восемь месяцев 2025 года на 15%. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025).

По его словам, в Центральной Азии очень быстро растет экономика и прогнозы на ближайшие 5-6 лет говорят о том, что экономика там может вырасти на 60%, что потребует дополнительных объемов энергопотребления, в частности, газопотребления.

«Мы сравниваем 8 месяцев 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. Объем поставок российского газа в Центральную Азию, здесь я имею в виду как раз вот эти три страны, Узбекистан, Киргизстан и Казахстан, плюс 15 процентов. Это большие объемы», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 09.10.2025
Лидер АдГ заявила, что пособия по безработице должны получать только граждане ФРГ
0
70
16:32 09.10.2025
Общества Азербайджана и РФ позитивно воспримут месседжи со встречи с Путиным, уверен Алиев
0
154
16:22 09.10.2025
Сбер: Россия может стать драйвером развития креативной экономики в BRICS+
0
160
16:18 09.10.2025
Защита международного научного проекта AI Horizons станет одним из ключевых событий AI Journey 2025
0
163
16:12 09.10.2025
Таджикистан и РФ подписали договоры о развитии трудовой миграции — Рахмон
0
178
16:00 09.10.2025
Минпромторг ожидает падения выплавки стали в РФ в этом году — Алиханов
0
184
15:32 09.10.2025
Выпущенные против БПЛА Украины две ракеты ПВО РФ не поражали самолет AZAL — Путин
0
275
15:25 09.10.2025
В Сбере отметили популярность криптовалют у россиян
0
240
15:22 09.10.2025
Сбер привлек 1,3 миллиарда рублей за счет продуктов, привязанных к криптовалютам
0
237
15:12 09.10.2025
ВС РФ освободили примерно 70% Купянска в Харьковской области — ВГА
0
241

Возврат к списку