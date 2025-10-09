Поставки российского газа в Центральную Азию выросли за восемь месяцев на 15% — Миллер

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российского газа в Центральную Азию выросли за восемь месяцев 2025 года на 15%. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025).

По его словам, в Центральной Азии очень быстро растет экономика и прогнозы на ближайшие 5-6 лет говорят о том, что экономика там может вырасти на 60%, что потребует дополнительных объемов энергопотребления, в частности, газопотребления.

«Мы сравниваем 8 месяцев 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. Объем поставок российского газа в Центральную Азию, здесь я имею в виду как раз вот эти три страны, Узбекистан, Киргизстан и Казахстан, плюс 15 процентов. Это большие объемы», — отметил он.