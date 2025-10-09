0
НОВОСТИ

Минпромторг ожидает падения выплавки стали в РФ в этом году — Алиханов

16:00 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение выплавки стали в РФ ожидается в этом году, заявил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов. Но дальнейшее снижение ставки ЦБ позволит оживить рынок жилья, что может привести к росту спроса на внутреннем рынке, надеется министр.

«Ну, их (мер поддержки — прим. ТАСС) недостаточно с точки зрения, то есть падение все равно выплавки будет в этом году. Однозначно снижение ставки Центрального банка позволит <…> оживить рынок жилья. И, надеюсь, мы вернемся к росту спроса на внутреннем рынке», — сказал он.

