Минпромторг ожидает падения выплавки стали в РФ в этом году — Алиханов
16:00 09.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Падение выплавки стали в РФ ожидается в этом году, заявил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов. Но дальнейшее снижение ставки ЦБ позволит оживить рынок жилья, что может привести к росту спроса на внутреннем рынке, надеется министр.
«Ну, их (мер поддержки — прим. ТАСС) недостаточно с точки зрения, то есть падение все равно выплавки будет в этом году. Однозначно снижение ставки Центрального банка позволит <…> оживить рынок жилья. И, надеюсь, мы вернемся к росту спроса на внутреннем рынке», — сказал он.
